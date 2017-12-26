Eski Milletvekili Özbek'ten Başkan Tekin'e Tebrik Ziyareti
23. Dönem Hakkari Milletvekili A. Muttalip Özbek, AK Parti Hakkari İl Başkanı Metin Tekin’e tebrik ziyaretinde bulundu.
23. Dönem Hakkari Milletvekili A. Muttalip Özbek, AK Parti Hakkari İl Başkanı Metin Tekin'e tebrik ziyaretinde bulundu.
Hakkari eski il başkanı ve 23. Dönem AK Parti Hakkari Milletvekili A. Muttalip Özbek, mazbatasını alarak göreve başlayan AK Parti İl Başkanı Metin Tekin ve yeni yönetimini parti binasında ziyaret ederek tebrik etti.
Başkan Tekin'in gün boyu tebrikleri kabul edeceği belirtildi. - HAKKARİ