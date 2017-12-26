Eski Milletvekili Özbek'ten Başkan Tekin'e Tebrik Ziyareti

Eski Milletvekili Özbek'ten Başkan Tekin'e Tebrik Ziyareti

23. Dönem Hakkari Milletvekili A. Muttalip Özbek, AK Parti Hakkari İl Başkanı Metin Tekin’e tebrik ziyaretinde bulundu.

Eski Milletvekili Özbek'ten Başkan Tekin'e Tebrik Ziyareti

23. Dönem Hakkari Milletvekili A. Muttalip Özbek, AK Parti Hakkari İl Başkanı Metin Tekin'e tebrik ziyaretinde bulundu.

Hakkari eski il başkanı ve 23. Dönem AK Parti Hakkari Milletvekili A. Muttalip Özbek, mazbatasını alarak göreve başlayan AK Parti İl Başkanı Metin Tekin ve yeni yönetimini parti binasında ziyaret ederek tebrik etti.

Başkan Tekin'in gün boyu tebrikleri kabul edeceği belirtildi. - HAKKARİ

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