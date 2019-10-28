Eski Milletvekili Karagözoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Eski Milletvekili Karagözoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazı için gelenler Eski İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu ve fotoğrafı Cenaze namazının kılınması Helallik istenmesi Dua edilmesi Tabutun omuzlarda taşınarak götürülmesi ANKARA - Eski İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu, Kocatepe Camisi'nde...

28.10.2019 14:07
Eski Milletvekili Karagözoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazı için gelenler

Eski İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu ve fotoğrafı

Cenaze namazının kılınması

Helallik istenmesi

Dua edilmesi

Tabutun omuzlarda taşınarak götürülmesi ANKARA - Eski İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu, Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: AA

VİDEO: Eski Milletvekili Karagözoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et