Eski Milletvekili Karagözoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Cenaze namazı için gelenler Eski İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu ve fotoğrafı Cenaze namazının kılınması Helallik istenmesi Dua edilmesi Tabutun omuzlarda taşınarak götürülmesi ANKARA - Eski İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu, Kocatepe Camisi'nde...
Cenaze namazı için gelenler
Eski İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu ve fotoğrafı
Cenaze namazının kılınması
Helallik istenmesi
Dua edilmesi
Tabutun omuzlarda taşınarak götürülmesi ANKARA - Eski İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu, Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
VİDEO: Eski Milletvekili Karagözoğlu, son yolculuğuna uğurlandı