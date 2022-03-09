Eski Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı'yı silahla yaralayan zanlı adliyede - Haberler

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Eski Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı'yı silahla yaralayan zanlı adliyede

AA - İbrahim Uzun - Güncel
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Eski Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı'yı silahla yaralayan zanlı adliyede

Eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'yı dün bir restoranda tabancayla yaralayan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'yı dün bir restoranda tabancayla yaralayan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, garson olarak çalıştığı restoranda Kayalı'yı vuran ve gece saklandığı evde yakalanan C.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı C.B, Kuşadası Adliyesi'ne götürüldü.

Öte yandan bacağından yaralanan Özer Kayalı'nın kaval kemiğine saplanan merminin ameliyatla çıkarıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, dün akşam arkadaşlarıyla gittiği Davutlar Mahallesi'ndeki restoranda garson olarak çalışan C.B'nin silahlı saldırısına uğramıştı. Bacağından yaralanan Kayalı, hastaneye kaldırılmıştı. Şüpheli ise gece, saklandığı aynı mahalledeki evde yakalanmıştı.

Eski Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı'yı silahla yaralayan zanlı adliyede

AA / İbrahim Uzun - Güncel

Fatih Deniz Özer, Kuşadası, Güncel, Haberler

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