Eski Kaymakam Fatih Sayar, Evciler'i ziyaret etti

15.08.2019 12:09

Evciler ilçesinde geçmişte 3 yıl kaymakamlık yapan eski Kaymakam Fatih Sayar, ilçe Kaymakamı Abdullah Yüksel'i ziyaret etti.

Sayar, Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Evciler'i her zaman çok sevdiğini ifade eden Sayar, "Burada bir çok güzel anılarımız, hizmetlerimiz oldu. Evciler halkı gerçekten de çok samimi ve sıcak insanlar. Burada bulunduğum süre zarfında en iyi hizmeti sunduk." dedi.

Yüksel de, eski Kaymakam Fatih Sayar'a ziyaretin sonunda bir tablo hediye etti.

Kaynak: AA