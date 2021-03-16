Eski karısının fotoğraflarını eş değiştirme sitesinde paylaştı

İngiltere'de bir polis memuru, eski karısının fotoğrafını eş değiştirme sitesinde paylaşarak kadın taklidi yaptı. Karısını tanıyan bir şahıs, bu durumu fark edip talihsiz kadına haber verdi. Neye uğradığını şaşıran kadın, "Sanki bin kişi bana dokunuyormuş gibi hissettim" ifadelerinde bulundu.

Liverpool'da polis memuru Alan Friday, bir eş değiştirme sitesinde, eski karısının fotoğrafıyla profil oluşturdu. Ancak karısının haberi bile olmadan fotoğraflarını kullanan adamın profilini Andrea Church'ü tanıyan bir aile dostu görerek hemen yakınlarına haber verdi. Korkuya kapılan polis memuru, "Yanlış bir şey yaptım, işimi kaybedeceğim" derken, daha sonra eski karısının onu şikayet etmesini engellemek için kadını telefonla taciz etmeye başladı.

"BU ŞEKİLDE KULLANILABİLECEĞİMİ DÜŞÜNMEZDİM"

42 yaşındaki Andrea Church ise eski kocasının neden fotoğraflarını paylaştığını anlamadığını, o günden beri yıkıma uğradığını söyledi. "Fotoğrafta giyinik bile olsam, sanki bin kişinin bana dokunduğunu hissettim. Beni bu şekilde kullanabileceğini düşünmezdim. Birini tanıdığını düşündüğünüzde, ama onun böyle şeyler yapacak biri olmadığını sandığınızda, kimseye güvenemez hale geliyorsunuz" dedi.

"KAPIMA DAYANIP TEKMELİYOR"

Olayın ardından kadın, partide telefonuna gelen bir mesajla eski eşinin tekrardan onun fotoğraflarını kullandığını fark etti. Yaşadıklarını anlatan kadın, "Ona iyi davranmam gerekiyordu, aksi halde kapıma gelip tekmeler savurup durmadan telefonla arıyordu" ifadelerinde bulundu.

CAMIN ARKASINDAN DURUYORDU

Eski eşinin kendisini arayarak, "Yine yaptım, yine yaptım, işimi kaybedeceğim, her şeyimi kaybedeceğim" dediğini söyledi. Patronu yanında olduğu için durumu belli etmemeye çalıştığını, ancak bir seferinde telefonu müdürünün açarak kendisini rahatsız etmeyi bırakmasını söylediğini, ardından kız kardeşiyle yaşadığı evin kapısının ısrarla çaldığını ve camın arkasından göründüğünü söyledi.

"BENİ TANIYAN BİRİNİN GÖRECEĞİNİ BİLMİYORDUM"

Ancak polis memuru mahkemeye, bu fotoğraflardan eşinin haberinin olduğu, boşandıktan sonra sürekli iletişim halinde olduklarını, ilişkiyi yeniden başlatmak istediğini öne sürdü. Boşandıktan sonra neden yine eş değiştirme sitesinde eşinin fotoğrafını paylaştığının sorulmasına ise, "Sitede geziniyordum ve eşimin giyinik bir fotoğrafını oraya gönderdim, kadın gibi davranıp, Laura ismiyle bir yaş uydurdum, beni tanıyan birini göreceğini beklemiyordum" dedi.

Polis memuru kamu cezası aldı ve soruşturması devam ediyor.