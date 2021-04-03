Eski karı-koca arasındaki kavga ölümle bitti
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Eski karı-koca arasındaki kavga ölümle bitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eski karı-koca arasındaki kavga ölümle bitti

Samsun'da eski eşiyle aralarında kavga çıkan şahıs, yaşanan arbede sırasında tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Samsun'da eski eşiyle aralarında kavga çıkan şahıs, yaşanan arbede sırasında tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Çarşamba ilçesi Köroğlu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Köroğlu Mahallesi'nde ikamet eden A.D. (49) evinde eski karısı A.P. (51) ile tartışmaya başladı. İddiaya göre, çıkan tartışmanın büyümesi sonucunda A.D., eski karısı A.P.'ye hakaret ederek darp etmeye başladı. A.D.'nin evinde bulunan ve darp sırasında can havliyle evin odasındaki tüfeği alarak eski kocasına kendini öldüreceğini söyleyen A.P. ile arasında çıkan arbede esnasında tüfek ateş aldı. Tüfeğin ateş alması sonucu eski koca A.D., olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası A.P. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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