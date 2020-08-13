Eski İtalya Başbakanı Berlusconi kendisinden 53 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
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Eski İtalya Başbakanı Berlusconi kendisinden 53 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi (83) kendisinden 53 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi.

Eski İtalya Başbakanı Berlusconi kendisinden 53 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
13.08.2020 12:08 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:18

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi (83) kendisinden 53 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi.

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, kendisinden 53 yaş küçük sevgilisi Marta Fascina (30) ile görüntülendi.

Berlusconi'nin eski nişanlısı Francesca Pascale ile ilişkisini milletvekili Fascina için bitirdiği belirtilirken, söz konusu fotoğrafların yayımlanmasını kendisinin istediği de ifade edildi.


Kaynak: DHA

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