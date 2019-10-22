Eski İspanya diktatörü Franco'nun kabri helikopterle aile mezarlığına taşınacak
İspanya hükümeti, perşembe günü, 1939-1975 yılları arasında ülkeyi diktatörlükle yöneten General Francisco Franco kalıntılarının 'Şehitler Vadisi'ndeki anıt mezardan çıkartılıp eşinin bulunduğu mezarlığa taşınacağını açıkladı. Protestoların önüne geçmek için taşınma işlemi helikopterle yapılacak
İspanya hükümeti, perşembe günü, 1939-1975 yılları arasında ülkeyi diktatörlükle yöneten General Francisco Franco kalıntılarının 'Şehitler Vadisi'ndeki anıt mezardan çıkartılıp eşinin bulunduğu mezarlığa taşınacağını açıkladı.
İspanya hükümetine bağlı İletişim Devlet Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, Franco'nun aile mezarlığına taşınmasının 24 Ekim'de yerel saatle 10.30'da (TSİ 11.30) gerçekleşeceği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle