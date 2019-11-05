Eski Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan'ın cenazesi toprağa verildi

05.11.2019 13:30

Kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını kaybeden eski Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan'ın cenazesi defnedildi.

Cihan'ın cenazesi, Hopa Belediyesi önünde düzenlenen törenin ardından Hopa Merkez Camisi'ne getirildi.

Buradaki cenaze törenine, Cihan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cihan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çavuşlu köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA