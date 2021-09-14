Eski futbolcudan şok eden itiraf! Eşim beni öldürecekti - Haberler Magazin
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Eski futbolcudan şok eden itiraf! Eşim beni öldürecekti

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Eski futbolcudan şok eden itiraf! Eşim beni öldürecekti

Trabzonspor'un eski yıldızı İbrahim Yattara karısıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. Çapkınlıklarıyla bilinen Yattara 2. Sayfa'da da benzer açıklamalar yaparak dikkat çekti. İşte detaylar...

Trabzonspor'un eski yıldızı İbrahim Yattara, konuk olduğu Youtube kanalına yaptığı açıklamayla ağızları açık bırakmıştı. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunduğu 'Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa' programına konuk olan Yattara karısından korktuğunu söylerken ekrandaki güzel oyunculara da yorum yapıldığı sırada ter döktü.

Yattara açıklamasında "Eşimden çok korkuyorum. Çok kıskanç. Beni öldürmeye çalıştı. Bir gün bana bir mesaj geldi. O mesajı gördü. Kız ismi gördü. Sonra kızdı. Bayağı tartıştık. İkna olmadı. İçinde kaldı. 3 gün 4 gün bana küstü. Sonra ben salonda yatıyordum. Onunla konuşmuyordum. Sonra uyurken üzerime peçete atıp yakmaya çalıştı. Böyle yapmaya devam edersen seni öldüreceğim dedi. Bir başka tartışmamızda bu kez eline bıçak aldı. Antrenmandan dönmüştüm. Sonra bıçağı bir savurdu kolumu kesti. İzi duruyor" dedi.
Eski futbolcudan şok eden itiraf! Eşim beni öldürecekti

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Haber: Eski futbolcudan şok eden itiraf! Eşim beni öldürecekti - Haberler Magazin
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