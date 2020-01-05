: Eski FBI ajanı, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Kasım Süleymani hakkındaki açıklamalarını yalanladı

05.01.2020 11:03 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:10

Trump yönetiminin İranlı General Süleymani'yi öldürmesi, ABD Kongresi'nde senatörler tarafından şiddetli eleştirilere maruz kaldı. Eleştirilerinin ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, kararı savunmak için Twitter'dan paylaşım yaptı.

"11 EYLÜL SALDIRILARINA YARDIM ETTİ"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence yaptığı paylaşımda, "Süleymani binlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumlu. 11 Eylül saldırılarını gerçekleştiren 12 teröristin 10'unun Afganistan'a seyahat etmesine yardım etti" diyerek saldırıyı meşrulaştırmaya çalıştı.

Politika uzmanlarının eleştirilerine rağmen, Pence'in basın sekreteri olan Kate Walderman'ın açıklamalarında Süleymani'nin 11 Eylül saldırılarına yardım ettiği ancak kanıtlanmadığını iddia etti.

ESKİ FBI AJANI YALANLADI

Pence'in açıklamalarını eleştirenlerden biri de eski FBI özel ajanı Ali H. Soufan oldu. Soufan, 11 Eylül saldırıları ile Süleymani'nin ilişkilendirmesi sonrası Twitter'da, Pence'e seslendi.

"SÜLEYMANİ ONLARDAN BİRİ DEĞİLDİ"

Soufan paylaşımında, "Bay Başkan Yardımcısı, öncelikle 11 Eylül saldırılarını 19 terörist düzenledi. 15'i Suudi, 2'si Birleşik Arap Emirliği vatandaşı, 1'i Mısırlı ve 1'i Lübnanlıydı. İkincisi Süleymani birçok kötü şey yaptı ama bu (11 Eylül saldırıları) onlardan biri değildi" ifadelerini kullandı.

ARAPÇA KONUŞABİLEN 8 AJANDAN BİRİYDİ

Soufan, FBI'da çalıştığı dönemde Arapça konuşabilen 8 ajandan biriydi. 11 Eylül saldırıları öncesi Yemen'de bulunan Soufan saldırı ile alakalı elde ettiği istihbaratı CIA ile paylaştığını iddia etmişti. Afganistan'da da görev yapan Soufan, 2005'te FBI'daki görevinden istifa etmişti.

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