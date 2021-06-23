Eski eşiyle barıştı mı? O iddiaya cevap verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski eşiyle barıştı mı? O iddiaya cevap verdi

Eski eşiyle barıştı mı? O iddiaya cevap verdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Ersubaşı, "Eski eşiniz Mustafa Can Keser ile barıştınız mı?" sorusuna cevap verdi

Kendi markasını oluşturma aşamasında olduğunu söyleyen Ersubaşı, "Gıda takviyesi ve cilt bakım ürünleri çıkaracağım" dedi.

Bir ara fazla kilolarıyla gündeme gelen Ersubaşı, "O eski halimden eser yok artık. Şu an 53 kiloyum. Biraz daha kilo verirsem daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Damla Ersubaşı, 2016 yılında evlendiği işletmeci Mustafa Can Keser'den geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı. Tekrar bir araya geldikleri iddiasını yalanlayan güzel oyuncu, "Hayır, öyle bir durum yok" dedi.

Ersubaşı, muhabirlerin "Exxen platformunda yeni oyuncularıyla birlikte çekilen Sihirli Annem dizisi için Acun Ilıcalı sizi aradı mı?" sorusuna, "Aramadı. Onlar yeni bir kadro ile yola çıktılar" cevabını verdi.

Eski eşiyle barıştı mı? O iddiaya cevap verdi
Eski eşiyle barıştı mı? O iddiaya cevap verdi

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emel Sayın Hülya Avşar Tuğba Coşkun Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Ozan Tufan Metin Oktay Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eski eşiyle barıştı mı? O iddiaya cevap verdi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 02:30:58. #1.16#

title