Eski eşini vurduktan sonra intihar etmeyi düşünmüş

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşi Hayriye Alkutay'ı (30) öldürüp, onun 2 kardeşini de yaralayan Mehmet Ayata'nın polisteki ifadesinde; çocuklarını görmek için eve gittiğinde eski kayınbiraderleri ile tartıştığını, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Ayata, intihar etmek istediğini ancak yapamadığını belirtti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde, Toplu Konut İdaresi yerleşkesi CY 12 Blok'ta meydana geldi. Mehmet Ayata, eski eşi Hayriye Alkutay'ın ailesiyle birlikte yaşadığı eve gitti. Burada, Mehmet Ayata ile Hayriye Alkutay ve kardeşleri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Ayata, yanındaki kurusıkıdan bozma tabancasını çıkarıp eski eşi ile kardeşlerine ateş etti. 2 çocuk annesi Hayriye Alkutay yaşamını yitirirken, Murat ve Ahmet Emre Alkutay ise yaralandı.

Bu arada, Döşemealtı Ülkü Ocakları'nda yönetici olarak görev yapan Hayriye Alkutay için MHP'nin sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımlandı.