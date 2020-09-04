Eski eşini çalıştığı fabrikanın önünde tabancayla bacağından vuran şahıs, gözaltına alındı
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Eski eşini çalıştığı fabrikanın önünde tabancayla bacağından vuran şahıs, gözaltına alındı

Sakarya'da tartıştığı eski eşini iş yerinin önünde tabanca ile bacağından vuran şahıs, gözaltına alındı.

Eski eşini çalıştığı fabrikanın önünde tabancayla bacağından vuran şahıs, gözaltına alındı
04.09.2020 21:03 | Son Güncelleme: 04.09.2020 22:38

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Mustafa Yılmaz tartıştığı eski eşi Gamze B'yi iş yerinin önünde tabanca ile bacağından vurdu.

YARALI KADIN, HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, akşam saatlerinde, Akyazı Yağcılar Mahallesi'ndeki mobilya fabrikasının önünde meydana geldi. Mustafa Yılmaz eski eşi Gamze B'yi çalıştığı fabrikadan çıktığı sırada tabanca ile bacağından vurdu. Yaralanan Gamze B, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekipleri, Mustafa Yılmaz'ı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
COŞKUN ÇAKIROĞLU: Sakarya sakarya ve yine sakarya ulan buraya giderken evdekilerle helalleşip öyle gidin
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