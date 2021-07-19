Eski eşi tarafından tehdit edilen Gülden sessizliğini bozdu

Youtube üzerinden yeni şarkısı 'Yandan Yandan'ı takipçilerine buluşturan şarkıcı Gülden, eski eşi tarafından tehdit edildi. Gülden eski eşi Ercan Mutlu, "Onu nasıl yarattıysam, yok edeceğim" ifadelerini kullandı. Gülden, eski eşine cevap verdi. İşte detaylar...

Şarkıcı Gülden, yeni seslendirdiği 'Yandan Yandan' adlı şarkısını, Youtube üzerinden hayranlarıyla buluşturdu. Şarkı, kısa süre içerisinde 90 bin görüntülenmeye ulaştı.

Hayranları, şarkıcıyı tebrik ederek, güzel yorumlarda bulunurken, şarkının altına bir kişi tarafından yapılan yorumlar herkesin dikkatini çekti.

Gülden 3 yıl önce boşandığı eski eşi Ercan Mutlu'nun taciz ve tehdit mesajlarına maruz kaldı. Mutlu, şarkının altındaki yorum kısmına yazdığı mesajlarla, şarkıcıya tehditler savurdu.Biten evliliğinden bir kızı olan şarkıcının eski eşi tarafından yapılan yorumlar, tepkilere neden oldu.

Diğer yandan bir süredir eski eşiyle sorun yaşayan Gülden'in eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da öğrenildi.

"KIZIMIZI BİLE TEHDİT ETTİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gülden, "Beni itibarsızlaştırmaya çalıştı. Alkol ve şiddet problemi olan bu şahıs tarafından 3.5 yıldır tehdit ediliyorum. İlk başlarda kızımız olduğu için sustum, herhangi bir girişimde bulunmadım. Ancak hakaret ve tehdit kızıma da yapılınca daha fazla dayanamadım" diyerek isyan etti.

Kaynak: Snob Magazin