Eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in eşi Nermin Güneş'in cenazesi toprağa verildi

Eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in eşi, önceki dönem CHP Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş'in annesi Nermin Güneş, son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in eşi, önceki dönem CHP Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş'in annesi Nermin Güneş, son yolculuğuna uğurlandı.

Nermin Güneş için Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan cenaze namazı öncesi taziyeleri oğlu Hurşit Güneş, kızı Ayşe Ayata, damadı Sencer Ayata ve torunu Zeynep Ayata kabul etti.

Namaza Güneş'in yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Fethi Açıkel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu da tabuta cenaze aracına kadar omuz verdi.

96 yaşında vefat eden Nermin Güneş'in cenazesi toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur Erpehlivan