Son dakika gündem: Eski Devlet Bakanı Somuncuoğlu için TBMM'de tören düzenlendi

Eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu için Türkiye Büyük Millet Meclisi şeref kapısında tören düzenlendi.

Eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu için Tbmm'de düzenlenen törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TBMM İdare Amiri Ali Şahin, eski TBMM Başkanları, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, milletvekilleri ve ailesi katıldı.

Tören, Somuncuoğlu'nun özgeçmişinin okunması ile başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve TBMM Camii İmamı Ahmet Yedekçi dua okudu. Ardından ailesi taziyeleri kabul etti. Somuncuoğlu için Kocatepe Camii'nde öğle namazından sonra cenaze namazı kılınacak ve Somuncuoğlu'nun cenazesi Aksaray'da toprağa verilecek.

(Ahmet Umur Öztürk/ İHA)