Son dakika haberleri: 47. Dönem Hükümeti Devlet Bakanı Akkaya için tören düzenlendi
02.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:44
Gelen son dakika haberlerine göre TBMM'de, 47. Dönem Hükümeti Devlet Bakanı Kemal Akkaya için tören düzenlendi.
TBMM'de, 47. Dönem Hükümeti Devlet Bakanı Kemal Akkaya için tören düzenlendi.
47. Dönem Hükümeti Devlet Bakanı Kemal Akkaya için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM İdare Amiri Ali Şahin ve ailesi katıldı. Törende, Akkaya'nın özgeçmişi okundu ve Akkaya için dua edildi.
Akkaya'nın naaşı öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazında sonra Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Balta