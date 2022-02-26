Eski damadının öldürdüğü kadın, Ankara'da toprağa verildi

FATİH, İSTANBUL (DHA) - ANKARA'da, eski eşini ve çocuğunu alıkoyduğu iddia edilen Mustafa Ö. ile akrabası Şadan Ö.'nün silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden eski kayınvalide Esin Doğan (45), toprağa verildi.

Pursaklar ilçesi Fatih Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda Mustafa Ö., iddiaya göre, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı Dilan Doğan ve ismi öğrenilemeyen çocuğunu evde alıkoydu. Dilan Doğan'ın annesi Esin ve babası Süleyman Doğan da kızlarını ve torunlarını almak için eve gitti. Mustafa Ö. ve yanında bulunan akrabası Şadan Ö. ile Doğan çiftinin eve girmesine izin vermedi. Çıkan tartışmada Doğan çifti, pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan çiftten Esin Doğan, hayatını kaybetti. Süleyman Doğan tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'NİYE SİLAHLI GİTSİNLER?'

Esin Doğan için bugün Ortaköy Mezarlık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Doğan ailesinin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazede taziyeleri kabul eden Esin Doğan'ın akrabalarından Okay Doğan, "Torununu görmeye giderken bu olaylar oldu. Karşı taraf ablamların oraya silahlı geldiklerini iddia ediyor; ama görgü şahitleri bunu yalanlıyor. Ablamlar silahsız gidiyor oraya, zaten torunlarını almaya gidiyorlar, silahlı niye gitsinler? Kızlarını ve torunlarını göstermiyorlardı" dedi.

Esin Doğan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan Mustafa Ö. ve Şadan Ö.'nün emniyette sorgusu sürüyor.