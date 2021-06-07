Eski Cumhuriyet Senatosu üyesi Selahattin Babüroğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
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Eski Cumhuriyet Senatosu üyesi Selahattin Babüroğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Eski Cumhuriyet Senatosu üyesi Selahattin Babüroğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

Eski Cumhuriyet Senatosu üyesi Selahattin Babüroğlu için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Eski Cumhuriyet Senatosu üyesi Selahattin Babüroğlu için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

TBMM Şeref Kapısı önündeki törene, Babüroğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, TBMM İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, milletvekilleri, Meclis bürokratları ve personeli katıldı.

Babüroğlu'nun naaşı, Kocatepe Camisi'nde bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.

1923 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Babüroğlu, Kara Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi ve Georgetown Üniversitesi Dil Enstitüsü'nü bitirdi. İller Bankası Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyeliği ve Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü yapan Babüroğlu, Ulaştırma ve İmar ve İskan Bakanlığı görevlerinde bulundu, Cumhuriyet Senatosu üyeliğine seçildi.

Eski Cumhuriyet Senatosu üyesi Selahattin Babüroğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
Eski Cumhuriyet Senatosu üyesi Selahattin Babüroğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
Eski Cumhuriyet Senatosu üyesi Selahattin Babüroğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
Eski Cumhuriyet Senatosu üyesi Selahattin Babüroğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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Eski Cumhuriyet Senatosu üyesi Selahattin Babüroğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi - Haberler
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