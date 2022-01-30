Eski CHP Milletvekili Gün, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2)
Demirören Haber Ajansı, Mesut Işık - Güncel
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KILIÇDAROĞLU, SALİH GÜN'ÜN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit'te katılacağı program öncesi hayatını kaybeden eski CHP Kocaeli Milletvekili Salih Gün'ün ailesini evinde ziyaret etti.
KILIÇDAROĞLU, SALİH GÜN'ÜN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit'te katılacağı program öncesi hayatını kaybeden eski CHP Kocaeli Milletvekili Salih Gün'ün ailesini evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu koronavirüsten hayatını kaybeden Gün'ün ailesiyle görüşerek, başsağlığı dileğinde bulundu.