Eski CHP Milletvekili Gün, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2) - Haberler
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Eski CHP Milletvekili Gün, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2)

Demirören Haber Ajansı, Mesut Işık - Güncel
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Eski CHP Milletvekili Gün, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2)

KILIÇDAROĞLU, SALİH GÜN'ÜN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit'te katılacağı program öncesi hayatını kaybeden eski CHP Kocaeli Milletvekili Salih Gün'ün ailesini evinde ziyaret etti.

KILIÇDAROĞLU, SALİH GÜN'ÜN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit'te katılacağı program öncesi hayatını kaybeden eski CHP Kocaeli Milletvekili Salih Gün'ün ailesini evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu koronavirüsten hayatını kaybeden Gün'ün ailesiyle görüşerek, başsağlığı dileğinde bulundu.


Eski CHP Milletvekili Gün, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2)

Eski CHP Milletvekili Gün, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2)

Eski CHP Milletvekili Gün, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2)

Demirören Haber Ajansı / Mesut Işık - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, Salih Gün, Güncel, Haber

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