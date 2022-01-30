Eski CHP Milletvekili Gün, koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haberler
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Eski CHP Milletvekili Gün, koronavirüsten yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı, Mesut Işık - Güncel
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Eski CHP Milletvekili Gün, koronavirüsten yaşamını yitirdi

ESKİ CHP Kocaeli Milletvekili Salih Gün (76), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ESKİ CHP Kocaeli Milletvekili Salih Gün (76), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

22'nci dönem CHP Kocaeli Milletvekili ve eski Tavşancıl Belediye Başkanı Salih Gün, aralık ayında koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İstanbul'da bir hastanede tedavi altına alındı. Hastanede tedavi gördüğü sırada 29 Aralık günü paylaşımda bulunan Salih Gün, 4 doz aşı olduğunu, eşiyle birlikte hastanede tedavi altına alındıklarını yazdı. Durumunun kötüleşmesi üzerine entübe edilen 2 çocuk babası Salih Gün, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Salih Gün'ün eşinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Eski CHP Milletvekili Gün, koronavirüsten yaşamını yitirdi

Eski CHP Milletvekili Gün, koronavirüsten yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı / Mesut Işık - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Salih Gün, Kocaeli, Güncel, Haber

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