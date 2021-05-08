Eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve beraberindekiler tahliye edildi
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Eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve beraberindekiler tahliye edildi

Eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve beraberindekiler tahliye edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Ceyhan İlçe Belediyesine düzenlenen rüşvet ve irtikap suçlarından 4 buçuk aydır tutuklu bulunan Ceyhan Belediyesinin eski Başkanı Kadir Aydar, çıkartıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Adana'nın Ceyhan İlçe Belediyesine düzenlenen rüşvet ve irtikap suçlarından 4 buçuk aydır tutuklu bulunan Ceyhan Belediyesinin eski Başkanı Kadir Aydar, çıkartıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı. Beraberindeki 4 kişiyse tahliye edildi.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan Ceyhan Belediyesi ruhsat ve imar işlemlerinde organize olarak işlenen rüşvet ve irtikap suçu soruşturmasında 21 Aralık 2020 günü gözaltına alınan 23 şahıstan, 6'sı emniyetteki ifadelerinden sonra savcılık talimatı ile adliyeye sevk edilen 17 kişiden 11'i de savcılıktaki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı. Eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya Demir, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, İşadamı Murat İnanır ve Belediye personeli Şevket Açan çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. 5 Mayıs'ta Ceyhan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan mahkeme süreci 3 gün sonra tamamlandı. Kadir Aydar ev hapsi ile diğer 4 kişiyse tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve beraberindekiler tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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