Eski Boksör Klitschko'nun yatında yangın



– Ukraynalı eski Ağır Siklet Boks Şampiyonu Wladimir Klitschko'nun içinde bulunduğu yatta yangın çıktı. Klitschko, ailesi ve arkadaşlarının sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılma anını sosyal medyada paylaştı.

Yerle medyada yer alan haberlere göre, Klitschko kiraladığı yatta ailesi ve arkadaşları ile birlikte İspanya'nın İbiza Adası'ndan Mallorca Adası'na seyahat etti sırada yangın çıktı. Sahilden 11 kilometre açıkta çıkan yangına İspanya sahil güvenliği müdahale etti.

Klitschko, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Pazar gecesi yattaki seyahatimiz, yatın alev almasıyla son buldu. Ailem ve arkadaşlarım sahil güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi. Endişe etmeyin hepimiz iyiyiz" ifadeleriyle, kurtarılma anlarının görüntülerini paylaştı.

Kaynak: DHA