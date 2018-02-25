Eski Başbakan Erbakan Anıldı

Eski başbakanlardan Merhum Necmettin Erbakan, vefatının 7. yılında, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programla anıldı.

Cihannüma Derneği ile Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen programda, merhum Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşları Prof. Dr. Arif Ersoy, Hüseyin Kamil Büyüközer ve Seyfettin Karahocagil anılarını anlattı.

Prof. Dr. Ersoy, "Hocanın bize bıraktığı en büyük mirası, söylediğimizi uygulamak için mevcut kurumsal yapıyı nasıl değiştiririz? Nasıl kendi inancımıza göre devlet kurarız? Nasıl bir siyaset ve ilmi düzen oluştururuz? Bunun üzerine kafa yorulmasıdır. Hoca, 'Bu düzen değişmeden, bu kurumsal yapı değişmeden, biz bu sorunları çözemeyiz.' demiştir." diye konuştu.

Hüseyin Kamil Büyüközer ise merhum Erbakan'ın siyasi mücadelesinden örnekler vererek Milli Nizam, Milli Selamet ve Refah partilerinin kuruluş dönemlerinde yaşananlardan bahsetti.

Seyfettin Karahocagil de merhum Erbakan'ın eğitim çalışmalarına verdiği önemi dile getirdi.