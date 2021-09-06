Eski bakan Ziya Selçuk'tan öğrencilere yüz yüze eğitim mesajı
Bugün uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler için eski Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan mesaj geldi. "Çocuklarım" dediği öğrencilere iyi dileklerde bulunan Selçuk, "Bugün yeni eğitim öğretim yılına 'merhaba' diyen tüm evlatlara, ailelere ve meslektaşlarıma her günü ilk günün neşesi, iyimserliği ve enerjisiyle karşılayacak ferah ve aydınlık günler diliyorum. Eğitim şen olsun…" dedi.
Milyonlarca öğrenci, bugün yüz yüze eğitimle okula başladı. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı ile ilgili eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan da öğrencilere başarı mesajı geldi.
"EĞİTİM ŞEN OLSUN"
Sosyal medya hesabından gece saatlerinde bir mesaj paylaşan Selçuk, "Bugün yeni eğitim öğretim yılına 'merhaba' diyen tüm evlatlara, ailelere ve meslektaşlarıma her günü ilk günün neşesi, iyimserliği ve enerjisiyle karşılayacak ferah ve aydınlık günler diliyorum. Eğitim şen olsun…" ifadelerini kullandı.