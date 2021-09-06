Eski bakan Ziya Selçuk'tan öğrencilere yüz yüze eğitim mesajı

Bugün uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler için eski Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan mesaj geldi. "Çocuklarım" dediği öğrencilere iyi dileklerde bulunan Selçuk, "Bugün yeni eğitim öğretim yılına 'merhaba' diyen tüm evlatlara, ailelere ve meslektaşlarıma her günü ilk günün neşesi, iyimserliği ve enerjisiyle karşılayacak ferah ve aydınlık günler diliyorum. Eğitim şen olsun…" dedi.