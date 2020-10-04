Eski Bakan Zeki Ergezen memleketi Ahlat'ta toprağa verildi
- Eski Bakan Zeki Ergezen memleketi Ahlat'ta toprağa verildi AK Parti Kurucu Üyesi, Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen, memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
- Eski Bakan Zeki Ergezen memleketi Ahlat'ta toprağa verildi
BİTLİS - AK Parti Kurucu Üyesi, Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen, memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Geçtiğimiz cuma günü kanser tedavisi gördüğü Ankara Başkent Hastanesinde hayatını kaybeden Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Zeki Ergezen (71), Ahlat ilçesindeki Ergezen Cami önünde kılınan cenaze namazının ardından Kalender Mezarlığında defnedildi.
Cenazeye Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Valisi M. Emin Bilmez, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutan Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY