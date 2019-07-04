Eski bakan Işılay Saygın hastaneye kaldırıldı

Eski Devlet Bakan Işılay Saygın, İzmir'de bulunan evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Geçmiş dönemlerde Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerini yürüten Işılay Saygın, İzmir'de bulunan evinde rahatsızlanarak Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Akciğerinden rahatsızlanan Saygın'a, solunum yetmezliği teşhisi koyulduğu belirtilirken, tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

4 Nisan 1947 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Saygın, Türkiye'nin ilk kadın Turizm ve Çevre Bakanı olarak tarihe geçti. Deneyimli siyasetçi; 51., 52., 54. ve 55. hükumetlerde ise devlet bakanı olarak görev yaptı. - İZMİR

Kaynak: İHA