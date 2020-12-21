Eski Bakan Günay'ın deniz keyfi
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Eski Bakan Günay'ın deniz keyfi

21.12.2020 17:44 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:47
Eski Bakan Günay'ın deniz keyfi

YILIN bir bölümünü Antalya'nın Demre ilçesinde geçiren eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay (70), aralık ayında denize girdi.

YILIN bir bölümünü Antalya'nın Demre ilçesinde geçiren eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay (70), aralık ayında denize girdi.

Yaz aylarında belirli bir süre Demre'nin Kum Dağı mevkisindeki evinde kalan eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle Ankara'ya dönmedi. Hava sıcaklığının 20- 21 derece, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olduğu Demre'de, Günay, denize girdi. Yaklaşık 25 dakika denizde kalan Ertuğrul Günay, ardından denizden çıkarak, kurulandıktan sonra evine döndü.Ertuğrul Günay, "Bugün 21 Aralık 2020. En kısa gün. Yarın günler uzamaya başlayacak. Noel Baba'nın yaşadığı topraklarda, aralık ayının son günlerinde denize girilebiliyor. Dışarıda 20 derece sıcaklık var. Deniz suyu da sanıyorum 20 derecenin altında değil. Birkaç kulaç attıktan sonra yazın yüzdüğünüz kadar keyif alıyorsunuz sulardan. Burası 12 ay denize girilebilen bir yöre, bir toprak. İnanılmaz turizm bereketi bu topraklarda var" dedi.


Eski Bakan Günay'ın deniz keyfi
Eski Bakan Günay'ın deniz keyfi
Eski Bakan Günay'ın deniz keyfi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR

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