Eski Bakan Ergezen için TBMM'de tören (2)
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Eski Bakan Ergezen için TBMM'de tören (2)

03.10.2020 14:32 | Son Güncelleme: 03.10.2020 14:38
Eski Bakan Ergezen için TBMM'de tören (2)

CENAZE NAMAZI KILINDIBayındırlık ve İskan eski Bakanı Zeki Ergezen için TBMM'de düzenlenen törenin ardından Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze namazı kılındı.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Zeki Ergezen için TBMM'de düzenlenen törenin ardından Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Adbulhamit Gül, Ankara Valisi Vasip Şahin, Meclis eski Başkanları Binali Yıldırım ve İsmail Kahraman, eski bakan ve milletvekilleri katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Zeki Ergezen'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesine götürüldü.


Eski Bakan Ergezen için TBMM'de tören (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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