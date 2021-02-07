Eski Amerikan güreşi yıldızı Gabbi Tuft trans olduğunu duyurdu

Ahmet Çakar'dan Ozan Tufan'ın iptal edilen golüyle ilgili ilginç yorum: Belki de kafa biraz büyük

Eski bir Amerikan güreşi yıldızı olan Gabbi Tuft, trans birey olduğunu açıkladı. Tuft konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Gerçekte kim olduğum gün yüzüne çıkmasına izin verdim" dedi.

Eski Amerikan Güreşçisi olan Gabbi Tuft, sosyal medya hesabından kendisi hakkında açıklamalarda bulundu. Trans birey olduğu duyuran Tuft, "Bu benim. Utanmadan ve çekinmeden kendimim" ifadesine yer verdi.

"NEREDEYSE BENİ BİTİRİYORDU"

Geride kalan 8 aylık süreçte hayatının en karanlık zamanını yaşadığını belirten Tuft, "Trans olmanın duygusal karmaşıklığı ve dünyanın karşısına çıkmak neredeyse beni bitiriyordu" dedi.

"GERÇEKTE KİM OLDUĞUMUN GÜN YÜZÜNE ÇIKMASINA İZİN VERDİM"

Tuft açıklamalarının devamında, "Diğer insanların ne düşündüğünü umursamayı bıraktığımda ise sınırlarım ortadan kalktı; gerçekte kim olduğumun gün yüzüne çıkmasına izin verdim. Sevgi dolu eşim, ailem ve en yakın arkadaşlarım beni olduğum gibi kabul etti. Onlara sonsuza kadar minnettarım. Yol boyunca desteğiniz, tahmin edeceğinizden çok daha fazlasını ifade ediyor" ifadelerini kullandı.