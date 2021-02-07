Eski Amerikan güreşi yıldızı Gabbi Tuft trans olduğunu duyurdu
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Eski Amerikan güreşi yıldızı Gabbi Tuft trans olduğunu duyurdu

07.02.2021 12:20 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:42

Eski bir Amerikan güreşi yıldızı olan Gabbi Tuft, trans birey olduğunu açıkladı. Tuft konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Gerçekte kim olduğum gün yüzüne çıkmasına izin verdim" dedi.

Eski Amerikan Güreşçisi olan Gabbi Tuft, sosyal medya hesabından kendisi hakkında açıklamalarda bulundu. Trans birey olduğu duyuran Tuft, "Bu benim. Utanmadan ve çekinmeden kendimim" ifadesine yer verdi.

Eski Amerikan güreşi yıldızı Gabbi Tuft trans olduğunu duyurdu

"NEREDEYSE BENİ BİTİRİYORDU"

Geride kalan 8 aylık süreçte hayatının en karanlık zamanını yaşadığını belirten Tuft, "Trans olmanın duygusal karmaşıklığı ve dünyanın karşısına çıkmak neredeyse beni bitiriyordu" dedi.

Eski Amerikan güreşi yıldızı Gabbi Tuft trans olduğunu duyurdu

"GERÇEKTE KİM OLDUĞUMUN GÜN YÜZÜNE ÇIKMASINA İZİN VERDİM"

Tuft açıklamalarının devamında, "Diğer insanların ne düşündüğünü umursamayı bıraktığımda ise sınırlarım ortadan kalktı; gerçekte kim olduğumun gün yüzüne çıkmasına izin verdim. Sevgi dolu eşim, ailem ve en yakın arkadaşlarım beni olduğum gibi kabul etti. Onlara sonsuza kadar minnettarım. Yol boyunca desteğiniz, tahmin edeceğinizden çok daha fazlasını ifade ediyor" ifadelerini kullandı.

Eski Amerikan güreşi yıldızı Gabbi Tuft trans olduğunu duyurdu
Eski Amerikan güreşi yıldızı Gabbi Tuft trans olduğunu duyurdu
Haber Yorumları (6)
FREELYSHOUT ÖZGÜRCE HAYKIR: Vücut geliştirmede kullanılan kimyasallar bazı kişilerin testosteron hormanlarını bozup vücudun özstrojen hormonları üretmesine neden oluyor. Özellikle son zamanlarda bolca kullandığımız pet şişelerin içindeki içeceklere zamanla ve ısı yoluyla eklediği bir kimyasal uzun zaman içinde vücutta birikerek yine zıt hormonların artmasına ve ruhsal dengesizliğe yol açmaktadır. Dikkatli olmakta fayda var.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
XXX: vücudu şişirmek için kullandıkları takviyeler hormonları bitiriyor. sonra böyle lubunya''ya bağlıyorlar.
Cevap Yaz 2 14 Yayından Kaldır
SEVGİ: kas yapmak için kullandığı tozların yan etkisi
Cevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır
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