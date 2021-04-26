Eşiyle tartışıp kendini bıçakla yaraladı
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Eşiyle tartışıp kendini bıçakla yaraladı

İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN - Haberler | 3. Sayfa

Eşiyle tartışıp kendini bıçakla yaraladı Isparta'da eşiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçiren adam kendisini bıçakla bacağından yaraladı.

Eşiyle tartışıp kendini bıçakla yaraladı

ISPARTA - Isparta'da eşiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçiren adam kendisini bıçakla bacağından yaraladı.

Olay dün gece saatlerinde Modern Evler Mahallesi 3122 sokaktaki bir sitenin birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp Ü., bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi Melek Ü. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinir krizi geçiren Eyüp Ü., kendini bıçakla sağ bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Eyüp Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Melek Ü., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis dairede detaylı inceleme yaptı.

Eşiyle tartışıp kendini bıçakla yaraladı
Eşiyle tartışıp kendini bıçakla yaraladı
Eşiyle tartışıp kendini bıçakla yaraladı
Eşiyle tartışıp kendini bıçakla yaraladı
Eşiyle tartışıp kendini bıçakla yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN

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