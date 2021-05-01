Eşinin öldürdüğü 8 aylık hamile Tuba, 4 ay önce de bacağından bıçaklanmış
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Eşinin öldürdüğü 8 aylık hamile Tuba, 4 ay önce de bacağından bıçaklanmış

Eşinin öldürdüğü 8 aylık hamile Tuba, 4 ay önce de bacağından bıçaklanmış
Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ - Haberler | Güncel

KONYA'da dün eşi Ramazan Menek (22) tarafından boğazı kesilerek öldürülen Tuba Menek'in (23) 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

KONYA'da dün eşi Ramazan Menek (22) tarafından boğazı kesilerek öldürülen Tuba Menek'in (23) 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Ramazan Menek'in, 4 ay önce de eşi Tuba Menek'i bacağından bıçakladığı, görülen 2 duruşmada da genç kadın şikayetçi olmayınca, 3 gün önce tahliye edildiği belirtildi. Olaydan sonra 2 yaşındaki kızını alarak kaçan Menek'i yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Karaaslan Sokak'ta meydana geldi. 3 gün önce cezaevinden tahliye olan Ramazan Menek, ayrı yaşadığı eşi Tuba Menek'in evine geldi. Burada çıkan tartışmada Ramazan Menek, eşi Tuba Menek'e bıçakla saldırdı. Tuba Menek banyoya kaçtı, eşi Ramazan da peşinden gitti. Ramazan Menek, kendisine direnmeye çalışan Tuba Menek'i boğazını keserek öldürdü. Eşinin cansız bedenini banyodan yatak odasına taşıyan Ramazan Menek, oturma odasındaki 2 yaşındaki kızı Gülay Menek'i de alarak evden kaçtı.

8 AYLIK HAMİLEGürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen polisler, Tuba Menek'i yatak odasında kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Menek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. 8 aylık hamile olduğu saptanan Tuba Menek'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.4 AY ÖNCE DE BACAĞINDAN BIÇAKLAMIŞRamazan Menek'in ocak ayında da Tuba Menek'i kıskançlık tartışmasında bacağından bıçakla yaraladığı, olaydan sonra da tutuklandığı ortaya çıktı. Geçen sürede görülen 2 duruşmada Tuba Menek'in çocuklarının babasız kalmaması için şikayetini gere çektiği, bunun üzerine de Ramazan Menek'in 3 gün önce tahliye edildiği belirtildi.'BENİ AFFET BİR DAHA YAPMAYACAĞIM DEMİŞ'Olayı anlatan Tuba Menek'in karşı komşusu İsmail İnlidere, "Bunun adı vahşet. Önceden de eşini bıçakladığı için cezaevine girmişti ve sonra geri çıktı. Gencecik, 8 aylık hamile, 1 ay sonra erkek çocuğu olacaktı, boğazı kesilerek öldürüldü. Ramazan normalde çok düzgün bir çocuktu, ama sonradan uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Eşini bıçakladığı için tutuklandı. Sonra cezaevinden arayıp, 'beni affet tamam, bir daha yapmayacağım' demiş. Tuba da çocuklarım babasız kalmasın diye mahkemede şikayetini geri çekince Ramazan serbest kaldı. İnsanlık dışı bir şey, böyleleri yüzünden erkekliğimden utandım" dedi.

Olaydan sonra otopsi için Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuba Menek'in bugün toprağa verilmesi beklenirken, polis ekipleri Ramazan Menek'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Eşinin öldürdüğü 8 aylık hamile Tuba, 4 ay önce de bacağından bıçaklanmış
Eşinin öldürdüğü 8 aylık hamile Tuba, 4 ay önce de bacağından bıçaklanmış
Eşinin öldürdüğü 8 aylık hamile Tuba, 4 ay önce de bacağından bıçaklanmış
Eşinin öldürdüğü 8 aylık hamile Tuba, 4 ay önce de bacağından bıçaklanmış
Eşinin öldürdüğü 8 aylık hamile Tuba, 4 ay önce de bacağından bıçaklanmış
Eşinin öldürdüğü 8 aylık hamile Tuba, 4 ay önce de bacağından bıçaklanmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ

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