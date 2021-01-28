Eşinin evi terk etmesine sinirlenen koca, kayınvalidesini bıçakladı

Bursa'da çocuklarına şiddet uyguladığı için kocasını terk eden kadın, annesinin evine gitti. Karısını almaya giden adam kayınvalidesini önce darbetti, ardından bıçakladı. Saldırgan koca olay yerinden kaçarken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Korkunç olay, saat 14.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mert E.'nin biri 4, diğeri 7 yaşında 2 çocuğuna şiddet uygulaması üzerine eşi Kader E., evi terk ederek annesi Fatma M.'nin evine gitti.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Mert E. de eşinin peşinden kayınvalidesinin evine geldi. Yine iddiaya göre Mert E. ile kayınvalidesi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasından Mert E. kayınvalidesini darbetti. Ardından da bıçaklayarak yaraladı. Fatma M. kanlar içinde kalırken, Mert E. kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Annesinin yaralandığını gören Kader E., polis ve sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Fatma M., ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise kaçan Mert E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN