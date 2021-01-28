Eşinin evi terk etmesine sinirlenen koca, kayınvalidesini bıçakladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eşinin evi terk etmesine sinirlenen koca, kayınvalidesini bıçakladı

28.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:11

Bursa'da çocuklarına şiddet uyguladığı için kocasını terk eden kadın, annesinin evine gitti. Karısını almaya giden adam kayınvalidesini önce darbetti, ardından bıçakladı. Saldırgan koca olay yerinden kaçarken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Korkunç olay, saat 14.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mert E.'nin biri 4, diğeri 7 yaşında 2 çocuğuna şiddet uygulaması üzerine eşi Kader E., evi terk ederek annesi Fatma M.'nin evine gitti.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Mert E. de eşinin peşinden kayınvalidesinin evine geldi. Yine iddiaya göre Mert E. ile kayınvalidesi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasından Mert E. kayınvalidesini darbetti. Ardından da bıçaklayarak yaraladı. Fatma M. kanlar içinde kalırken, Mert E. kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Annesinin yaralandığını gören Kader E., polis ve sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Fatma M., ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise kaçan Mert E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Eşinin evi terk etmesine sinirlenen koca, kayınvalidesini bıçakladı
Eşinin evi terk etmesine sinirlenen koca, kayınvalidesini bıçakladı
Eşinin evi terk etmesine sinirlenen koca, kayınvalidesini bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Demet Akalın Neslihan Atagül Tuba Büyüküstün
Spor Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Silah Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eşinin evi terk etmesine sinirlenen koca, kayınvalidesini bıçakladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 17:22:07. #1.15#
title