Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
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Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı

Kahramanmaraş'ta eşinin kendisine boşanma davası açtığını öğrenen kadın, inşaat halindeki binanın 10'uncu katına çıkarak intihara kalkıştı. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabaları sonunda kadın intihardan vazgeçti.

Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
25.06.2020 00:10 | Son Güncelleme: 25.06.2020 00:56

Kahramanmaraş'ta, eşi İ.K.'nin (28) kendisine boşanma davası açtığını öğrenen H.K. (33) inşaat halindeki binanın 10'uncu katına çıkarak intihara kalkıştı. Kadın, ekiplerin 1.5 saatlik ikna çalışmasının ardından vazgeçirildi.

Olay, akşam saatlerinde Haydarbey Mahallesi'nde meydana geldi. İ.K., iddiaya göre aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen eşi H.K.'ye boşanma davası açtı. Bunun öğrenen, H.K. inşaat halindeki binanın 10'uncu katına çıkarak intihara kalkıştı. Binanın penceresinde kadını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. H.K.'nin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açılırken, ekipler de ikna çalışmasına başladı.

Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı

1,5 SAATİKNA ÇABALARI SONUÇ VERDİ

H.K. ikna çabalarına olumsuz yanıt verince, olay yerine psikolog çağrıldı. H.K., eşinin boşanma davasından vazgeçmesini isteyince polis olay yerine İ.K.'yi getirdi. İ.K. ve ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabalarının sonunda H.K. intihardan vazgeçti. H.K. sağlık görevlilerince kontrolden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı

İNTİHARI SEYREDERKEN SOSYAL MESAFEYİ UMURSAMADILAR

Öte yandan, olayı görüp bölgede toplanan vatandaşlar, o anları izledi. Kalabalığın olayı izlediği sırada sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Koronavirüs tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafeyi umursamayan kalabalıktaki bazı kişilerin cep telefonuyla canlı yayın yapması da dikkat çekti. Kalabalık, polisin uyarısıyla dağıldı.

Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı

Kaynak: DHA

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