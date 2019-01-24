Cani Koca, 6 Çocuğunun Annesini "Beni Aldatıyorsun" Diyerek Öldürdü
Adana'da "Beni aldatıyorsun" diyerek tartıştığı 6 çocuğunun annesini kalbinden ve boğazından bıçaklayarak öldüren cani koca, Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir berberde tıraş olurken yakalandı.
Adana'da tartıştığı eşi Leyla Avcı'yı (50) kalbinden ve boğazından bıçaklayarak öldüren Yusuf Aziz Avcı (55), Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir berberde tıraş olurken yakalandı. Tutuklanan Yusuf Aziz Avcı, 6 çocuğunun annesini, kendisini aldattığını düşündüğü için öldürdüğünü söyledi.
Olay, 21 Ocak sabahı Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında uzun süredir geçimsizlik bulunan 6 çocuk sahibi Yusuf Aziz Avcı ve Leyla Avcı çifti, tartışmaya başladı.
ÇOCUKLAR KOMŞULARINDAN YARDIM İSTEDİ
Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Aziz Avcı, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin kalbine ve boğazına sapladı. Kanlar içinde yere yığılan Leyla Avcı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bu sırada evde bulunan çiftin çocuklarından A.V., koşarak komşularına gidip, yardım istedi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakınları, acı haberle gözyaşı döken Leyla Avcı, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.
BERBERDE YAKALANDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Yusuf Aziz Avcı'nın peşine düştü. Kent genelinde ve çevre illerde arama başlatan polis, Avcı'nın Hatay'ın Erzin'e gittiğini tespit etti. Bunun üzerine araştırmalarını bu bölgede yoğunlaştıran polis, şüpheliyi bir berberde tıraş olurken yakaladı. Gözaltına alınıp, Adana'ya getirilen Avcı, eşini, kendisini aldattığını düşündüğü için öldürdüğünü söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Avcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Farzedelimki doğru haber; 6 tane cocukla firsati olurmu insanin.. derdi tasasi bitmiyor yavrucaklarin:) Işin iç yüzünü bilmedigim hiç bisey hakkinda ithamda bulunmam Geriisi hakkinda yazmiyimCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Aslında adanayı türkiyeden ayırsın pornolizm devleti kursunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bekle öbür dünyada ne ne yapacaksınCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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kalan ömrünü bi 30 sene hapishane de gecir, eger hakim hakca bi karar verirse, seni övenler zamparalik pesindeCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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devlet bu adamları beslemesin artık yeter ya asın gitsin böyle ruh hastası cani yaratıklarlamı dolup taşacak cezaevleri yarın bir gün zombiye dönüşür bunlar en iyisi çok geç kalmadan yokedlilmeliCevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır