Eşinin bıçakladığı Hafize'nin beyin ölümü gerçekleşti, organları bağışlandı

Eşinin bıçakladığı Hafize'nin beyin ölümü gerçekleşti, organları bağışlandı

Denizli'de, boşanmak isteyen eşinin 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladığı Hafize Kurban'ın 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

04.09.2019 18:23
Eşinin bıçakladığı Hafize'nin beyin ölümü gerçekleşti, organları bağışlandı

Denizli'de, boşanmak isteyen eşinin 3 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladığı Hafize Kurban'ın (23) tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Genç kadının organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde yaşayan Uğur Kurban (24), aralarında ailevi sorunlar nedeniyle anlaşmazlık olan, 2 çocuğunun annesi Hafize Kurban ile bir süre önce ayrıldı.

KALAN EŞYALARINI ALMAYA GİTMİŞTİ

Kalan eşyalarını almak için 27 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında eve gelen genç kadın, kapıda eşiyle karşılaştı ve aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur Kurban, boşanmak istediği eşini karnı, boğazı ve göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. Ağır yaralanan Hafize Kurban, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polisin yakalayıp, gözaltına aldığı Uğur Kurban ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 8 gün tedavisi süren Hafize Kurban'ın bugün öğle saatlerinde, doktorların müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların durumu bildirdiği Hafize Kurban'ın ailesi, kızlarının organlarını bağışladı. Kurban'ın organlarının alınması için İzmir'den gelecek ekibin beklendiği bildirildi.

Eşinin bıçakladığı Hafize'nin beyin ölümü gerçekleşti, organları bağışlandı
Kaynak: DHA
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YORUMLAR (6)

  • HAFİZENUR ÖZPEKER:
    SON Dört senedir böyle bir toplum sorunu daha önceki senelerde ne duydum ne gördüm toplumun yapısı bozuldu. betonlaşma trafik apt yaşamın başlaması şehirlere göçün önlenememsi
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  • ZİYAA:
    Evlenmeyin hanımlar. Kendi ayaklarınızın üzerinde durun kimsenin ağız kokusunu çekmeyin bu nedir yaa yazık günah hergün bir kadın cinayeti.
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  • VATANDAŞ:
    Son zamanlar çok kadın ölmedi mi sizce de, biraz abartmıyor muyuz ? Erkekler kendinize gelin.
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  • KAYSERİLİ TURHAN:
    tek sebebi para. zengin parasıyla fakir karısıyla oynar. zengin boşanmak isteyen karısını kıskanmaz çünkü en güzel kadınlar en çok para olan adama giderler. adam her zaman birisni bulur. ama fakir ya da parası az erkek karısını aşırı sahiplenir. ayrılmak ona ölüm gelir. nereden bir daha ev kurmak, yeni eş
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