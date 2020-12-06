Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı affetme şartlarını sıraladı
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Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı affetme şartlarını sıraladı

06.12.2020 23:47 | Son Güncelleme: 07.12.2020 00:08

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürtmek için kiralık katil tuttuğu öne sürülen boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Sarnıç, canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. Emre Aşık'a "Mutlu musun?" sorusunu yönelten Sarnıç, "Evimi geri verirse ve gelip benden özür dilerse, Emre'yi affederim" dedi.

Eski futbolcu Emre Aşık'la çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan Yağmur Sarnıç, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalara imza attı.

"Ne söylemek istersin?" sorusuna, Emre Aşık'a "Mutlu musun?" diyen Sarnıç, "Evimi geri verirse ve gelip benden özür dilerse, Emre'yi affederim" ifadelerini kullandı.

"FUHUŞ DAMGASI YEMEMEK İSTERDİM"

Dikkat çeken ifadeler kullanan Yağmur Sarnıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geriye dönmek isterdim. Fuhuş¸ damgası yememek, düzgün bir şekilde anlaşmak isterdim."

"BAŞA GELEN ÇEKİLİR"

Sarnıç, "10 yıl sonra bu durum çocuklarınıza nasıl açıklayacaksınız?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. Sarnıç, söz konusu soruyu "Bir şekilde açıklayacağız başa gelen çekilir. Bunu düzeltmekte bozmakta bizim elimizde" şeklinde cevapladı.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan Emre Aşık, geçtiğimiz aylarda eski eşinin kendisini cezaevi firarisi Erdi Sungur'la öldürtmek için tetikçi tuttuğunu iddia etmiş ve şikâyetçi olmuştu. Aşık'ın boşanma arifesinde olduğu Yağmur Sarnıç ise iddiaları kabul etmemişti.

Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı affetme şartlarını sıraladı
Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı affetme şartlarını sıraladı
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