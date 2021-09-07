Son dakika haber: Eşini öldürdükten sonra kafasına sıkan koca hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Eşini öldürdükten sonra kafasına sıkan koca hayatını kaybetti

Son dakika haber: Eşini öldürdükten sonra kafasına sıkan koca hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kağıthane'de eşini banyoda tabanca ile vurup öldürdükten sonra, kendi kafasına sıkan kocanın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kağıthane'de eşini banyoda tabanca ile vurup öldürdükten sonra, kendi kafasına sıkan kocanın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde 33 yaşındaki bir koca, evde tartıştığı eşini banyoda tabancayla başından vurarak öldürmüştü. Daha sonra kendi başına da tek el ateş ederek ağır yaralanan koca ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Kocanın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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