Eşini diri diri yakıp öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet cezası! Gün yüzü göremeyecek

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2019'da eşi Güllü Yılmaz'ı üzerine benzin döküp yakan cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Can Yılmaz ile avukatlar hazır bulundu. Yapılan savunmaların ardından mahkeme eşini yakarak öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.

KIZINI YARALADIĞI İÇİN AYRICA CEZA ALDI

Heyet ayrıca, kızını da yakarak yaraladığı için 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, sanığın olay öncesi ve sonrasındaki hal ile tavırları, eşini yakarak öldürmesi nedeniyle hakkında iyi hal indirimi uygulanmasına da yer olmadığına hükmetti.