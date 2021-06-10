Eşini bıçakla öldüren kadının ilk duruşma yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadının yargılanmasına başlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadının yargılanmasına başlandı.

Yahşi Mahallesi Oyder Caddesi Defne Sokak'ta 9 Aralık 2020 tarihinde 38 yaşındaki Ş.D., ailevi meseleler yüzünden kocası Vedat D. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Ş.D., eline aldığı bıçakla eşini 22 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Vedat D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ş.D.'nin yargılanmasına Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanırken duruşmaya çiftin 2 çocuğu, Vedat D.'nin anne babası ile 2 kardeşi, tarafların avukatları katıldı. Duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılan Ş.D.'nin ifadesi alındı. Ş.D. ifadesinde olayın yaşanmasını istemediğini fakat darp edilen çocuklarını korumak için bu hadisenin meydana geldiğini söyledi. Ardından çiftin 2 çocuğunun ve komşularından birinin ifadesi alındı. Mahkeme heyeti eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 3 Ağustos tarihinde erteledi.

Ş.D.'nin avukatı Funda Ekin, duruşma çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün dosyanın ilk duruşması yapıldı. İddianamede kasten insan öldürme ve haksız tahrik indirimi ile cezalandırılmasını istenmişti. Biz bugün hem iddianameye itiraz ettik. Meşru müdafaa kapsamında gerçekleşen bir olay olduğunu düşünüyoruz. Olay sırasındaki heyecan ve korkuyla bu kastın aşılarak bu ölümün gerçekleştiğini düşünüyoruz. Duruşmada Ş.D.'nin ifadesi alındı. İfadesinde bu olayın yaşanmasını istemediğini, çocuklarını korumak için bu hadisenin meydana geldiğini oldukça açık ve düzgün şekilde anlattı. Olay sırasında zaten spontane bir şekilde kendilerine karşı şiddet uygulayan, kızlarını özellikle şiddetten koruyamadığı için, darp edilmelerini engelleyemediği için maktulun bıçağa uzanması üzerine, 'bıçağı almasın yoksa bizi öldürür' diye başlayan bir olay söz konusu. Bütün bunları anlattı. Biz de bu anlamda meşru müdafaa savunmamızı verdik. Gelecek celseye kadar müvekkilin tahliyesini talep ettik" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı