Eşini balkonda dövüp, banyoda bıçaklayan koca tutuklandı
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Eşini balkonda dövüp, banyoda bıçaklayan koca tutuklandı

29.12.2020 09:36 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:03
Eşini balkonda dövüp, banyoda bıçaklayan koca tutuklandı

Adana'da saldırgan koca kendisinden 19 yaş küçük eşini kıskançlık nedeniyle balkonda darbetmeye başladı. Daha sonra eşini banyoya götüren koca, kadını burada defalarca bıçakladı. Saldırgan koca çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1312 sokaktaki 3 katlı evin 3. katında dün meydana geldi. İddiaya göre, Kevser El İsa Hasan (20) bir süre önce İmad El Mansur Muhammet Suphi (39) ile evlendi.

Ancak Suphi eşini çok kıskandığı için ikili arasında sürekli tartışma başladı. Eşinin balkona dahi çıkmasını istemeyen Suphi, dün eşiyle yine kıskançlık yüzünden tartıştı. Bu sırada Kevser El İsa Hasan balkona çıktı.

BALKONDA DARBETTİ

Sinir krizi geçiren koca, eşini önce balkonda darbetmeye başladı. Genç kadın çığlık atıp yardım isterken, sesi duyan komşuları polisi aradı.

BANYOYA GÖTÜREREK DEFALARCA BIÇAKLADI

Suphi, kadını banyoya götürerek burada defalarca bıçakladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kıskançlık krizine giren kocayı gözaltına aldı. Kadın ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI

Kadının hastanedeki tedavi devam ederken, zanlı koca ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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