Eşine gönderdiği fotoğraf hayatını kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eşine gönderdiği fotoğraf hayatını kurtardı

Eşine gönderdiği fotoğraf hayatını kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da bir şahıs ormanlık alana giderek intihar girişiminde bulundu.

Burdur'da bir şahıs ormanlık alana giderek intihar girişiminde bulundu. Bileğini kestikten sonra eşine fotoğraf gönderen şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede bulundu.

Burdur'da boşanma sürecinde olduğu belirtilen Aladdin S.'nin (51), intihar girişiminde bulunacağı ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Edinilen bilgilere göre 15 PC 929 plakalı otomobile bindikten sonra kayıplara karışan Aladdin S., ormanlık bir alana giderek sol elinin bileğini kestikten sonra eşine fotoğraf gönderdi. Aladdin S.'nin eşi fotoğrafı görür görmez polis ekiplerine haber verdi. Fotoğrafa bakarak intihar girişiminde bulunan şahsın yerini belirlemeye çalışan polis ekipleri, hem otomobile hem de Aladdin S.'ye dair bir iz aradı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, başarılı çalışma sonucunda intihar girişiminde bulunan Aladdin S.'yi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde ormanlık alanda buldu. Elindeki bıçakla polis ekiplerini yanına yaklaştırmayan Aladdin S.'nin elinden bıçağı almayı başaran polis ekipleri, şahsın elini bir bez parçası ile sararak ilk müdahalede bulundu. Polis ekiplerinin arama çalışması yaptığı bölgede hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri de olay yerine geldi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Aladdin S.,'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BURDUR

Eşine gönderdiği fotoğraf hayatını kurtardı
Eşine gönderdiği fotoğraf hayatını kurtardı
Eşine gönderdiği fotoğraf hayatını kurtardı
Eşine gönderdiği fotoğraf hayatını kurtardı
Eşine gönderdiği fotoğraf hayatını kurtardı
Eşine gönderdiği fotoğraf hayatını kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Üst geçitte korku dolu anlar! Yaptığı işin parasını alamayan genç adam intihara kalkıştı
Üst geçitte korku dolu anlar! Yaptığı işin parasını alamayan genç adam intihara kalkıştı
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ahmet Kaya Ajda Pekkan Selin Şekerci
Spor Balotelli Arda Turan Burak Elmas Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eşine gönderdiği fotoğraf hayatını kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.07.2021 11:19:16. #1.13#

title