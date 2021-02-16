Eşinden boşanmaya hazırlanan Hanife Gürdal'dan namus açıklaması
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Eşinden boşanmaya hazırlanan Hanife Gürdal'dan namus açıklaması

16.02.2021 11:50 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:08
Eşinden boşanmaya hazırlanan Hanife Gürdal'dan namus açıklaması

Verdiği dekolteli pozlarla adından söz ettiren fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, katıldığı canlı yayında kendisini eleştirenlere cevap verdi. Gürdal, boşanma aşamasında olan Hanife Kemal Ayvaz'ın ailesine seslenerek "Herkes kendi namus bekçiliğini yapsın" dedi. İşte Gürdal'ın flaş açıklamaları...

UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan "Lerzan'la Çok Mutlu" programına konuk olan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal eşi Kemal Ayvaz ile olan ayrılıklarının nedeni olarak Kemal'in ailesini gösterdi.

Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'ın ailesinin kendisini istemediğini, Kemal'in ailesinin baskısı altında kaldığını ve Ayvaz'ın ailesine karşı kendisini korumadığını ifade etti.

Kaynak: Snob Magazin

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