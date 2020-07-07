Eşinden ayrılıp bunalıma girince intihar etti Eşinden ayrılıp bunalıma girince intihar etti Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir süre önce eşinden ayrılan bir kişi girdiği bunalım sonucu av tüfeği ile kendisini vurarak intihar etti.

Eşinden ayrılıp bunalıma girince intihar etti ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir süre önce eşinden ayrılan bir kişi girdiği bunalım sonucu av tüfeği ile kendisini vurarak intihar etti. Olay akşam saatlerinde Alaplı ilçesine bağlı Osmanlı Köyü Çandırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 çocuk babası Sedat Civan bir süre önce eşinden ayrıldı. Psikolojik sorunlar yaşayan Civan akşam evinde av tüfeği ile kendisini vurarak intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşların durumu bildirdiği 112 sağlık görevlileri kısa sürede köye gelerek yaptıkları kontrollerde Civan'ın öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri köye gelerek olayın yaşandığı evde inceleme yapmaya başladı. Civan'ın cansız bedeni savcılığın yapacağı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırılacak. Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Kaynak: İHA