Esin Davutoğlu Şenol kimdir? Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol hayatı ve biyografisi!
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Esin Davutoğlu Şenol kimdir? Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol hayatı ve biyografisi!

Esin Davutoğlu Şenol kimdir? Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol hayatı ve biyografisi!
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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmakta olan Esin Davutoğlu Şenol hakkında Esin Davutoğlu Şenol kaç yaşında, nereli? Esin Davutoğlu Şenol kimdir? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte, Esin Davutoğlu Şenol hayatı ve biyografisi!

Esin Davutoğlu Şenol kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Enfeksiyon hastalıkları alanında çalışmalarını sürdüren Esin Davutoğlu Şenol, dernek başkanlığı görevini de yürütmektedir. Peki, Esin Davutoğlu Şenol kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler...

PROF. DR. ESİN DAVUTOĞLU ŞENOL KİMDİR?

Prof.Dr. Esin Şenol, 23 Mart 1963 yılında Ankara'da doğdu. Lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak ihtisasa başlayan Şenol, aynı Anabilim Dalında 1992 yılında ihtisasını tamamladıktan sonra uzman olarak göreve başladı. Esin Şenol, 1995 yılında Yardımcı Doçent, 1996 yılında Doçent, 2003 yılında da Profesör ünvanlarını aldı.2009-2013 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı.

1999 yılında Tufts University, New England Medical Center, Boston/MA'da Kemik İliği Transplantasyon Ünitesinde Research Fellow (Araştırma Asistanı)olarak çalıştı.

G.Ü.T.F ilgili birimlerde kanser hastalarının infeksiyon izleminde konsultan olarak görev yapmış olup halen bu konuda araştırmalarını ve eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Esin Şenol, ayrıca bağışıklama ve özellikle erişkin aşılaması ile ilgili çalışmalar yürütmekte olup, Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD bünyesinde "Erişkin Aşı" merkezi kurdu.

2013 yılında KLİMİK derneği alt grubu olarak Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu (EBÇG) kurmuş ve halen başkanlığını yürütmektedir. EBÇG olarak, 2013 , 2014 ,2015 ve 2017 yılında Eskişehir, İstanbul, İzmir ve İstanbul'da toplam 4 adet Erişkin Bağışıklama Sempozyumu düzenlemiş ve yürüttü.

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