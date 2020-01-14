Esiad üyelerini yeni kitabı ile buluşturdu

14.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:45

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) düzenlediği etkinlikte üyelerini yeni kitabı ile buluşturdu.

Toplantıda konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Başkan Fadıl Sivri, ESİAD'ın kent vizyonuna ve kalkınmasına katkı sağlamak için çeşitli çalışmalar yaptığına dikkat çekti.Bu amaçla kentin tanıtımına destek olmak ve bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmak için Araştırmacı Yaşar Ürük ile İzmir'in ticaret hayatına ışık tutan bir kitap çalışmasını hayata geçirdiklerini söyledi.

ESİAD olarak daha önce de İzmir'le ilgili kitapları şehre kazandırdıklarını belirten Sivri, "İzmir tarihinin zenginliklerini ortaya koyan bu çalışmalara bir yenisini daha ekliyoruz. Bu kitap ile İzmir'in geçmişte ticari, finansal ve kültürel zenginlikleriyle önemli bir merkez olduğunu hatırlatarak, gelecekte bu potansiyeli harekete geçirecek çalışmalara ilham kaynağı olmasını diliyoruz. İzmir'in bu zenginliklerini ortaya çıkarmaya yönelik farklı alanlarda çalışmalar da devam ediyor. Tarihi Kemeraltı'nda yapılan çalışmalar İzmir'in dünyayla buluşmasına vesile olacak." dedi. Sivri, "Araştırmacı Yazar Yaşar Ürük'ün kaleme aldığı, NEMPORT Liman İşletmeleri ve İZKA İnşaat'ın sponsorlukları ile yayımlanacak bu kitap, bir kültür hizmeti olmanın ötesinde 1850-1930 döneminde Kemeraltı'ndan başlayıp Frenk Sokağı'na kadar uzanan İzmir'in renkli ekonomik hayatını da araştırmacı bir yaklaşımla bölümler halinde gözler önüne serecek. Yazarımıza ve sponsorlarımıza teşekkürü bir borç bilirim." dedi. Sivri, düzenledikleri bu etkinlikte kitabın sadece bir ön tanıtımının yapıldığını, kitabın kamuoyuyla buluşmasının ise yakında gerçekleştirileceğini söyledi.

"Bu güzel şehir için ne yapılsa yetmez"

Araştırmacı Yazar Yaşar Ürük ise bu çalışmanın şehrin ticari ve ekonomik hayatının en yoğun olduğu dönem olan 1850 ve sonrasının perspektifini yansıtmaya çalışırken bu döneme ait sanatsal ve sosyal yapılaşmayı da ele aldığını söyledi. Ürük, "İzmir hala birçok konuda araştırılmayı ve yazılmayı bekleyen bir güzelliktir. İzmir ekonomik bir merkez olmanın yanı sıra 37 tiyatro ve 32 sinemasıyla sanat ve kültürün de merkeziydi. Biz bu çalışma ile özel bir konuda özel bir geçmişe ışık tutmaya çalıştık. Çünkü bu güzel şehir için ne yapılsa yetmez" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler