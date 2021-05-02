KAYSERİ EŞİ VE KAYINVALİDESİYLE TARTIŞIP, 2 YAŞINDAKİ KIZIYLA İNTİHARA KALKIŞTI

KAYSERİ'de eşi ve kayınvalidesi ile tartışan Oktay U. (30), 2 yaşındaki kızını kucağına alarak inşaat halindeki 11 katlı binanın 10'uncu katına çıkarak intihara kalkıştı.

KAYSERİ'de eşi ve kayınvalidesi ile tartışan Oktay U. (30), 2 yaşındaki kızını kucağına alarak inşaat halindeki 11 katlı binanın 10'uncu katına çıkarak intihara kalkıştı. Oktay U., polisin yarım saat süren ikna çalışmasının ardından bulunduğu yerden inerken, küçük kız ise annesine teslim edildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi 4016 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, fabrika işçisi Oktay U., evinde henüz bilinmeyen nedenle eşi ile kayınvalidesi ile tartıştı. Oktay U., tartışma sırasında 2 yaşındaki kızını alarak, aynı mahallede bulunan inşaat halindeki 11 katlı binanın 10'uncu katına çıktı. Evin balkonuna geçen Oktay U., kucağındaki kızıyla birlikte intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oktay U., yarım saat süren çalışmanın ardından ikna edilip, bulunduğu yerden inerek polise teslim oldu. Küçük kız ise Emniyet Müdür Yardımcısı Cavit Özbek tarafından annesine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı