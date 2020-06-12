Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, ardından intihar etti
Denizli Çivril'de Ahmet Çakar isimli şahıs eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle öldürüp intihar etti. Olay yerine giden jandarmanın inceleme başlattı.
12.06.2020 11:40 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:51
Olay, bugün, saat 10.30 sıralarında, Denizli Çivril Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Çakar, geçirdiği cinnet sırasında eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
İNTİHAR ETTİ
Ardından da aynı av tüfeğiyle intihar etti.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin, evdeki incelemeleri sürüyor.
Kaynak: DHA