Eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Osmaniye'de eşi tarafından öldürülen Fatma Altun toprağa verildi.
04.08.2020 16:56 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:43
Osmaniye'de eşi tarafından öldürülen Fatma Altun toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye'nin merkez Issızca köyünde meydana gelen olayda, Mehmet Altun (74) tartıştığı eşi Fatma Altun'u (50) av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra jandarmaya teslim oldu.
Fatma Altun'un cenazesi baba ocağı Tüysüz köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Katil zanlısı Mehmet Altun jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE
Kaynak: İHA